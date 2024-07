Tchad : à Mandoul, le chef de canton de Koumra retrouve sa liberté

Après plus de 25 jours passés à la maison d'arrêt de Sarh, le chef de canton de Koumra, sa Majesté Rimbarbaye Nadjitobaye a été libéré ce matin du 18 juillet 2024, aux environs de 10 heures.



C'était en présence de ses avocats, des cadres du Mandoul, amis et connaissances.



Il faut rappeler que c'est suite à une affaire d'accident de circulation qui date de trois ans, que le chef de canton a été arrêté et incarcéré, puis condamné à deux ans de prison avec sursis, par la Cour d'appel de Sarh.



Cette nouvelle de sa libération est une grande joie pour l’ensemble des populations de Mandoul.