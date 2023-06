Tchad : à Mao, AJED-K remet des fournitures scolaires aux meilleurs élèves du CEG Alifa Zezerti

À l'occasion de la remise des bulletins de note au CEG Alifa Zezerti de Mao, ce mardi 30 mai 2023, l'Association des jeunes engagés pour le développement du Kanem a primé les meilleurs élèves en fournitures scolaires.



L'équipe de l'AJED-K a été conduite par le conseiller de l'Association, Abdelkerim Djadda Choukou, accompagné de quelques membres actifs, du président des parents d'élèves du Kanem, Ali Lagone, du directeur du CEG Alifa Zezerti de Mao, Adoum Abba Seid et du corps enseignant du collège.



Ils sont 30 élèves, qui ont été primés par l'Association, répartis dans 10 classes. Le président des parents d'élèves du Kanem, Ali Lagone a remercié l'administration et les enseignants du CEG Alifa Zezerti de Mao qui ont terminé l'année. Aux élèves, il leur a prodigué des conseils et demandé aux redoublants de fournir des efforts.



Quant au directeur du CEG Alifa Zezerti de Mao, il a remercié les enseignants, l'Association, pour son appui depuis le début de l'année, et demandé à l’AJED-K à aller de l’avant.



A son tour, le conseiller de l'AJED-K, Abdelkerim Djadda Choukou, a félicité les meilleurs et remercié également l'administration du CEG Alifa Zezerti de Mao, pour sa disponibilité à l'AJED-K. Parmi les 30 élèves, 15 seront formés en informatique par le Centre des ressources numériques de Mao.



La cérémonie a pris fin par la remise d'une attestation de reconnaissance à l'AJED-K par le directeur du CEG Alifa Zezerti de Mao, qui est un signe de collaboration.