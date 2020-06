Tchad : à Massakory, les élèves renouent avec les cours dans la plus grande vigilance

Le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé s'est rendue jeudi matin au lycée moderne de Massakory pour constater la reprise partielle des cours.



Au cours de cette visite l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) a remis des masques et du gel hydroalcoolique aux élèves et aux enseignants afin d'éviter la propagation de Covid-19.



Le chef d'antenne de l'ONAJES de Hadjer Lamis, Nassir Youssouf Daoussa, a appelé les élèves au strict respect des mesures barrières. Il a rappelé que l'ONAJES est une institution parapublique qui fait de la lutte contre la pandémie sa préoccupation.



Remettant ces masques de protection aux élèves, le gouverneur Dr. Haoua Outman Djamé a appelé les élèves à bien utiliser ces masques.



Avant de quitter les lieux, le gouverneur a fait une démonstration de lavage de mains aux élèves et a instruit les responsables de l'établissement de veiller au respect des mesures barrières.



À noter que 300 masques et 20 lotions de gel hydroalcoolique ont été remis au cours de cette visite.