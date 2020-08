Tchad : à Massakory, un défilé à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance

La province de Hadjer-Lamis, à l'instar des autres provinces du Tchad, a célébré mardi 11 août 2020 le 60ème anniversaire de l'indépendance du Tchad. Une cérémonie de prise d'armes a eu lieu à la place de l'indépendance de Massakory en présence du gouverneur de la province, des différents délégués des services déconcentrés de l'État, des officiers et sous-officiers, des chefs traditionnels et des différentes couches socioprofessionnelles.



La cérémonie a commencé par le passage en revue des troupes présenté par Walid Inia Charlos. Ce fut ensuite l'arrivée du commandant de la Légion n°18 de Hadjer-Lamis, colonel Adam Manaweï et le gouverneur Dr. Haoua Outman Djamé.



Le gouverneur a procédé au dépôt des gerbes de fleurs au moment aux morts, avant de faire observer une minute de silence en la mémoire des martyrs.



La cérémonie de prise d'armes a réuni des forces de la Gendarmerie nationale, la Garde nomade, la Police nationale, la Police municipale et les agents forestiers.