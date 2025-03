Tchad : à Mongo, Abdelmalik Abdramane Béchir cède le fauteuil de maire à Hamza Abba Djarou

La commune de Mongo a vécu une cérémonie de passation de service officielle et solennelle, placée sous la présidence du préfet du département du Guéra, Salahadine Ahmat Mahamat.

L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités importantes de la province.



Un bilan et des remerciements

Le maire sortant, Abdelmalik Abdramane Béchir, a profité de cette occasion pour dresser un bilan détaillé des activités menées durant son mandat. Il a présenté avec précision, les réalisations et les défis relevés pendant sa période de gouvernance.



Dans son discours d'installation, le préfet du département du Guéra a tenu à remercier le maire sortant, pour son travail. Il a également encouragé le nouveau maire, Hamza Abba Djarou, à redoubler d'efforts pour le développement de la commune.



Plusieurs acteurs institutionnels et locaux ont tenu à saluer le travail d'Abdelmalik Abdramane Béchir :

- Le syndicat des agents communaux

- Les chefs de quartiers

- Le secrétaire exécutif du MPS du Guéra

- Le directeur de l'ONG Moustagbal



Chacune de ces personnalités a remis une attestation de reconnaissance au maire sortant, saluant son engagement et son service pour la commune de Mongo. Cette cérémonie marque symboliquement la transition entre deux administrations municipales, dans un esprit de continuité et de respect des institutions.