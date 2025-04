Tchad : à Mongo, atelier sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale du projet PHASAOC

Un atelier d'information et de sensibilisation, sur la dissémination des instruments de sauvegarde environnementale et sociale et l'adhésion des parties prenantes au Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC), s'est tenu ce mercredi 30 avril 2025, dans la salle des réunions du projet RePER à Mongo.



A cette occasion, le chef de mission, Mouga Masdewel, a chaleureusement salué la présence des participants, avant de présenter l'objectif principal de l'atelier. Il a souligné l'importance de cette rencontre pour le développement des compétences locales en matière de sauvegarde environnementale et sociale.



Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de la province du Guéra a souhaité la bienvenue à la délégation venue de N'Djamena. Hassan Souleymane Adam a rappelé que cet atelier vise à renforcer les capacités des parties prenantes, afin d'améliorer les conditions de vie de la population dans le domaine de la sauvegarde environnementale et sociale.



Le secrétaire général a également évoqué les vastes réformes socioéconomiques entreprises sous l'impulsion du Maréchal du Tchad, qui visent à doter le pays de statistiques fiables, pour une meilleure planification du développement, dans l'objectif de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030.



Après plusieurs orientations sur le thème de la formation, Hassan Souleymane Adam a exhorté les participants à être attentifs, afin d'acquérir des connaissances qu'ils pourront mettre en pratique sur le terrain. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par une photo de famille, réunissant l'ensemble des participants et officiels présents.