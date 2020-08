Tchad : à Mongo, des centaines d'élèves composent les épreuves du brevet

Le secrétaire général du département du Guéra a lancé officiellement, lundi, la première épreuve du Brevet d'étude fondamental (BEF), en présence du vice-président du jury de centre d'examen de Mongo et de l'inspecteur départemental à l'éducation nationale du Guéra.



Au total, 329 candidats du centre de CEG de Mongo affrontent l'examen du BEF dans un contexte difficile lié à la pandémie de Covid-19.



Lançant officiellement la première épreuve, le secrétaire général du département du Guéra, Abbadjidi Baraïmi, a tout d'abord remercié les enseignants pour leur courage et leur détermination. Ils ont fait de leur mieux pour achever le programme restant malgré le retard causé par la pandémie du coronavirus.



Abbadjidi Baraïmi a ensuite demandé aux élèves de se concentrer sur leur travail et de respecter les gestes barrières pour finir l'examen en beauté.



"Le moment est arrivé pour récolter ce que vous avez semé avec tant de sacrifices. Bonne chance à vous tous", a déclaré le secrétaire général du département du Guéra, en déchirant l'enveloppe contenant la première épreuve de rédaction.



Prenant la parole à son tour, Akouna Ibedou, directeur du CEG de Mongo et vice-président du jury, a quant à lui exhorté ses collègues à faire en sorte que l'examen du BEF s'achève sans problème. Il a aussi demandé aux élèves de garder leur sang-froid tout au long de l'examen.