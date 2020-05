Tchad : à Mongo, des dons de vivres offerts à l'armée

Le représentant du commandant de la zone de défense et de sécurité n°3, le conseiller du com-zone Brahim Doto, a apprécié à sa juste valeur le geste du MPS qui vent renforcer les forces de défense et de sécurité.



Pour lui, les forces de défense et de sécurité ont toujours le moral, la tête haute et sont debout pour assurer la sécurité de la population.



Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, a indiqué que ce geste est inoubliable. Il a demandé aux forces de défense et de sécurité d'être toujours vigilants afin d'assurer la sécurité de la population sur toute l'étendue du territoire.



Le don se compose de 200 sacs de 100 kg de sorgho blanc, 20 bidons de 20 litres d'huile de sésame et 10 bidons de 25 litres de miel.