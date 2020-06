Tchad : à Mongo, des jeunes sillonnent les établissements pour distribuer des masques

L'opération de sensibilisation et de distribution des matériels de protection était de taille sur le terrain. Les établissements scolaires et services sanitaires ont reçu un don de la part du comité.



A l'issue de cette tournée, le président du comité Baiwa Mackaye Hatap a indiqué que la lutte contre la Covid-19 est l'affaire de tous. "Avec l'intervention des uns et des autres, on peut éradiquer la pandémie de Covid-19 hors de notre province", a-t-il dit.