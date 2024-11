Tchad : à Mongo, formation sur le suivi judiciaire des mineurs détenus

Le ministère de la Justice et des Droits Humains, en collaboration avec le Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance (UNICEF), organise un atelier de renforcement des capacités des responsables des maisons d'arrêt, et des agents de réinsertion sociale à Mongo, du 13 au 14 novembre 2024, au Centre Adetic de Mongo.



Cet atelier vise à former les responsables des maisons d'arrêt et les agents de réinsertion sociale, sur l'utilisation de la fiche individuelle de suivi judiciaire des mineurs en détention.



La cérémonie d'ouverture a été officiellement lancée par le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambété Dingamiyo, en présence de Mme Maldou Kabo, directrice des Droits Humains au ministère de la Justice et des Droits Humains.