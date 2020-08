Tchad : à Mongo, le Centre Advance achève la formation de sa 3ème promotion

Le directeur général du Centre Advance, Aguid Ramadan Maigari, a présenté ses sincères félicitations aux lauréats de la 3ème promotion. Au nom du Centre Advance, il a rendu un hommage mérité pour leur courage, audace, détermination et motivation durant les trois mois de formation.



"Malgré la suspension des cours au sein du Centre pendant deux mois suite à l'arrivée de la pandémie du coronavirus qui a secoué le monde entier dont notre pays le Tchad en général et notre province en particulier, ces apprenants, grâce à leur courage, ont fini le délai de la formation comme prévu", a-t-il dit.



Ramadan Maigari a retracé les réalisations du Centre ainsi que les perspectives à entreprendre pour mener à bien et élargir son champ de formation.