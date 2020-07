Tchad : à Mongo, les jeunes intensifient les opérations de sensibilisation contre la Covid-19

"Vous êtes en classe de troisième et j'en suis sûr que le respect des mesures ne va pas vous échapper alors, continuer ainsi et je vous souhaite bonne réussite au Brevet d'enseignement fondamental (BEF)", a-t-il conclu.



Prenant la parole à son tour, le directeur du CEG catholique de Mongo, Mahamat Nour Moustapha, a remercié les membres dudit comité pour leur courage et détermination face à la lutte contre la Covid-19. Il a exhorté ses élèves à respecter les règles d'hygiènes.



Pour sa part, le directeur de la station de l'ONAMA, Abdraman Adoum Rahama, a salué l'engagement de la jeunesse quant à la lutte contre ce mal du siècle. Il a relevé que son institution est toujours disponible pour soutenir la jeunesse dans la réussite de leurs activités.



"Votre engagement et votre courage méritent un soutien. Ma porte est toujours ouverte pour vous accompagner", a laissé entendre le directeur.