Tchad : à Mongo, les usagers irrités par des arnaques au centre de l'ANATS

Inauguré depuis le mois passé, le centre d'accueil des usagers de Mongo perd de sa crédibilité. Installé dans le cadre de délivrance des titres sécurisés, ce centre se laisse ternir par une imposition non justifiée de frais à l'égard des usagers.



De 5000 Fcfa pour la délivrance d'une carte, aujourd'hui ce montant s'élève à 7000 Fcfa voire plus. Ce qui n'est pas du tout concevable dans un centre où la structuration est axée sur la technologie nouvelle.



Tout a commencé par un paiement de 5000 Fcfa pour avoir accès à la salle d'enregistrement. D'un coup, les choses ont pris une autre ampleur avec l'instauration d'une équipe mobile chargée de collecter à l'entrée 1000 Fcfa pour chaque usager. Motif : le remplissage des fiches techniques préliminaires. Ce qui fût fait.



Ne pouvant exprimer leur ras-le-bol, les usagers n'ont que le silence dans leur bouche. Ils se plient aux pratiques injustifiées qui s'instaurent au sein du centre.



Grande fût la surprise de constater ce jour 20 juin 2020 une autre décision imposant la somme de 1000 Fcfa à chaque usager qui veut retirer sa carte.



Des journalistes ont tenté de joindre des responsables du centre pour avoir des éclaircissements sur cette situation frustrante. Le chef d'agence n'était pas disponible au motif d'une "occupation".



Cette situation jugée inconcevable ne manque pas de faire réagir les usagers qui expriment leur mécontentement.



Interrogé à cet effet, un usager estime qu'il y a un "laisser aller" au sein du centre de l'ANATS, car pour lui c'est un désordre total qui s'érige. Il va un peu plus loin en dénonçant le non-respect des mesures barrières, notamment l'attroupement et l'absence de prise en compte de la distanciation sociale.