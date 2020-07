Tchad : à Mongo, un plan national d'adaptation aux changements climatiques à l'étude

Un atelier de lancement du projet "Plan national d'adaptation aux changements climatiques au Tchad dans la zone sahélienne", de formation sur l'introduction aux risques de changement climatique et d'identification des options d'adaptation dans les politiques et plans (PNA-TCHAD), sera lancé mardi à Mongo, au Guéra.



L'objectif est notamment de faire connaître au public l'existence de ce projet qui doit contribuer à l'adaptation des populations aux changements climatiques, à la planification et la budgétisation à moyen et à long terme ainsi qu'à l'amélioration et à la compréhension des processus de planification et de budgétisation au climat au niveau national, sectoriel et régional.



Le projet fait suite à l'extension de la zone sahélienne et saharienne de plusieurs dizaines de kilomètres vers le Sud, avec comme corollaire une réduction considérable des surfaces agricoles disponibles.



Au terme de l'atelier, il est attendu la création d'un cadre d'échange par les partenaires déconcentrés autour de la thématique du changement climatique.



Une formation sera organisée sur les risques de changement climatique. Un chronogramme sera établi pour la mise en œuvre des activités du projet.



L'atelier est prévu du 21 au 26 juillet 2020. Le public cible sera constitué des représentants des ministères sectoriels déconcentrés du gouvernement ainsi que des partenaires du secteur privé et de la société civile.