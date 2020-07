Tchad : à Moundou, des kits d'hygiène offerts pour 34 mosquées

L’association tchadienne d’alphabétisation, de linguistique et de traduction de la Bible (ATALTRAB) poursuit son activité de remises de kits de lavage des mains, à travers son projet de sensibilisation dans les écoles, les lieux de cultes et les mosquées.



Ce lundi 13 juillet, c’est au tour du Comité des affaires Islamiques du Logone Occidental de bénéficier des kits de lavage des mains.



Ce sont 34 sceaux à robinet, 900 boules de savon et 36 bouteilles d’eau de javel qui ont été remis au Comité afin qu’ils soient distribués dans les différentes mosquées de la ville.



Remettant le don, le directeur exécutif de l’ATALTRAB, Ndonam Caleb, a souhaité que les kits soient disposés dans toutes les mosquées de la ville.



Réceptionnant les kits, le président du Comité provincial des affaires Islamiques, l’Imam Mahamat Tahir Abdelmahmout Abbas, a rassuré qu’ils seront remis aux bénéficiaires, autrement dit les responsables des 34 mosquées -effectuant la prière de vendredi- que compte la ville de Moundou. Il a exhorté à en faire bon usage.



Présent à la cérémonie, Béral Béguinam Zacharie, chargé de renforcement des capacités humanitaires de Tearfund Tchad, principal bailleurs de ce projet, a expliqué que bien qu’étant une ONG chrétienne, son organisation travaille sans distinction de race, d’ethnie et de religion. Son désir est de voir les frères musulmans de la ville de Moundou être libérés de cette pandémie de Covid-19.



Une démonstration de lavage des mains par un volontaire a mis un terme à la cérémonie.