Tchad : à Moundou, le HCDH forme les FDS sur les notions de droits de l'homme

Les Forces de Défense et Sécurité (FDS) sont en formation sur les Violences Basées sur le Genre (VBG), y compris en période électorale. Cet atelier de deux jours est ouvert matin par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, au Centre d’Accueil Missionnaire.



L'objectif de cette formation d'amener les Forces de Défense et Sécurité à se familiariser avec les notions liées aux droits humains, et surtout les violences faites aux femmes, y compris en période électorale.



« Cet atelier vise à renforcer leur compétence dans la prise en compte des droits de l’homme, dans le cadre de leurs missions en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité publique, et en matière de l'intégralité du territoire, y compris pendant les élections », a fait remarquer le représentant du chef de bureau du Haut-commissariat aux droits de l'homme au Tchad, Mogadji Chabi Hubert.



Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a salué cette initiative qui, selon lui, contribuera valablement au renforcement des capacités des FDS de sa circonscription administrative. Il invite les participants à l'assiduité durant la formation, afin d'en tirer le meilleur pour l'accomplissement de leur mission.



Il faut rappeler que cette activité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion et la protection des droits de l'homme au Tchad. Durant l'atelier, des intervenants vont explorer avec les bénéficiaires plusieurs aspects de questions liées aux droits de l'homme au Tchad.