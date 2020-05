Tchad : à Moundou, les citoyens font preuve de solidarité face au Covid-19

L'association Groupe ngambaye d'ici et d'ailleurs (GNIA) a fait samedi une opération de distribution de cache-nez et produits d'hygiène au marché Guelmbague de Moundou.



Ce sont au total 450 cache-nez, 30 boules de savons et six bouteilles d'eau de javel de 1,5 litres qui ont été distribués.



"C'est notre contribution pour la lutte contre le Covid-19 qui sévit actuellement dans notre pays. (...) Humainement parlant, il faut être solidaire. C'est dans ce sens là que nous avons eu l'idée de venir auprès de nos parents qui sont exposés à cette épidémie", a déclaré Djékounro Mbaïtelem, coordinateur du GNIA.



Il a exhorté au respect des mesures barrières préconisées par les autorités.



Le délégué du marché, Ahmat Abdoulaye Idriss, s'est félicité de ce geste. Il a rappelé que les populations villageoises sont nombreuses dans ce lieu, d'où l'importance de cette initiative.



"Vous avez partager à ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter, nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous donne la force. Cette maladie concerne tout le monde", a dit Ahmat Abdoulaye Idriss.



Selon le ministère de la Santé publique, à ce jour, la province du Logone Occidental compte un cas de Covid-19.