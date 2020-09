Tchad : à Moundou, les citoyens sensibilisés pour la réussite du recensement

À Moundou et à l’instar des autres localités du pays, la campagne nationale de sensibilisation sur la révision du fichier biométrique des électeurs et l’inscription sur les listes électorales dans les 23 provinces du Tchad est lancée.







L’objectif pour cette campagne -initiée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et réalisée par un prestataire- est d’inciter les citoyens à se faire enrôler en vue des élections présidentielle, législative et communale à venir. Lors du dernier recensement de 2015, de nombreux citoyens dont des jeunes et des femmes n’ont pas été enrôlés.