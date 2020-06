Tchad : à Moundou, les délégués du personnel de la mairie évoquent "un nouveau souffle"

Les délégués du personnel de la mairie de Moundou ont déclaré dimanche que "depuis la prise de décision des autorités locales pour suspendre Nérolel Ndoukoulè, la mairie de Moundou a pris un nouveau souffle et des changements positifs sont en train de s'installer."



Ils ont énuméré plusieurs changements, notamment le paiement régulier des salaires, la construction des grands caniveaux ainsi que leurs curages pour lutter contre l'inondation, le refaufilage des grands tronçons impraticables de la ville, la réalisation de bassin de rétention, la réparation des lampadaires solaires et le réaménagement du parc de Belaba à moindre coût.



Réagissant à des déclarations jugées "macabres" de conseillers communaux -en fin de mandat depuis 2008- sur des antennes radios, le porte-parole des délégués Naibara Bertin a demandé aux conseillers d'arrêter de se faire manipuler et d'utiliser le temps qu'ils perdent à demander une session pour faire le bilan de ce qu'ils ont accomplis jusqu'à nos jours."



Les délégués ont adressé leurs encouragements au gouverneur dans "cet élan de changement pour le développement de la commune de Moundou."