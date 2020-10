Tchad : à Moundou, les lauréats de la 11e promotion du centre de formation Biblique à l'honneur

Après deux ans de formation, les lauréats de la 11e promotion du centre de formation Biblique pour pasteurs et responsables d’Églises (CFBPRE) de Moundou ont reçu ce samedi leur diplôme de formation. C’était au cours d’un culte organisé à cet effet à l’Eglise Fraternelle Luthérienne Paroisse de Djarabé de Moundou.



Ce sont huit hommes et une femme qui, après 24 mois de formations, ont été jugés dignes de pouvoir enseigner la parole de Dieu et de diriger son Église. Louanges, adorations ont retentis dans l’EFL de Djarabé, exprimant la joie des lauréats et de leurs proches.



Dans son intervention, le directeur du centre de formation Biblique pour pasteurs et responsables d’Eglises de Moundou, le Pasteur Ngakoutou Appolinaire, a remercié le Seigneur pour le bon déroulement de la formation. Il a fait savoir que les lauréats ont totalisé plus de 500 heures de cours et exercices pratiques qui couvrent un programme de 10 manuels.



Selon le coordonateur national du CFBPRE, Békoutou Diamlaou, l’objectif principal de ce centre est de doter les chrétiens de connaissances bibliques pour se mettre au service du Seigneur.



Dans le message de circonstance, le Pasteur Gabdibé Mathieu, s’appuyant sur la 2e épitre de Pierre chapitre 5 versets 1 à 4, a rappelé aux lauréats la noble tâche qui les attend. Il les a invités à travailler pour Dieu en mettant en valeur leur don et surtout de rayer entre eux l’amour de l’argent et surtout le pouvoir qui conduit souvent les hommes à se détourner de leur mission.



Les lauréats, par la voix d’un de leurs, ont remercié tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réussite de leur formation. Le représentant de l’EMEET dans son allocution a exhorté les participants à garder la foi en Dieu afin de surmonter tous les obstacles qui se dresseront devant eux.



Le sous-préfet de Moundou Rural, Mobel Amos, a salué l’initiative avant de souhaiter que les nouveaux lauréats soient des acteurs de la paix.



Le CFBPRE est présent dans plus de 85 pays dont celui du Tchad crée en 2004.