Tchad : à Moundou, trois jours pour débattre de l'engagement citoyen et du développement local

Lançant officiellement les assises, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, s’est félicité de voir que les chapelles idéologiques et religieuses ont fait place à une seule idéologie qui est le développement du Logone Occidental : « Les leaders des grandes révolutions ont toujours clamé qu’à seul on va vite. Mais ensemble, on va toujours loin. C’est d’ailleurs ce qui me réjouit le cœur, car, ce retour au bercail des fils du Logone, est plus que le retour de l’enfant prodige dans la Bible. C’est aussi pour cela que je dirai avec Monsieur le Maire de la ville, que le veau gras est déjà apprêté. Mangeons ensemble la communion du développement et de la reconnaissance ».



Placé sous le thème engagement citoyen et développement local, cette rencontre, première du genre dans la province du Logone Occidental, est organisée par la fondation Maxwell et ses partenaires.



Les panelistes sont les cadres, les anciens ministres ressortissants de la province qui vivent au Tchad ou issus de la diaspora. Au terme des panels, une feuille de route mettant l’accent sur les axes prioritaires du développement de la province sera élaborée.