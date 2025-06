Tchad : à Moundou, un adolescent de 12 ans échappe à un ravisseur

Après quatre jours de disparition, Mahamat, un jeune adolescent de 12 ans vivant à Moundou avec ses parents, a quitté la maison familiale pour se rendre chez sa tante dans un autre quartier.



En route, il croise un inconnu qui lui serre la main. Juste après l’acte, l’enfant se serait retrouvé « hypnotisé » et a commencé à suivre le monsieur, sans savoir où il va. Les parents de l’enfant ont commencé à s’inquiéter et ont lancé des avis de recherche qui n’ont rien donné au bout de trois jours.



Le quatrième jour, l’adolescent a commencé à se rendre compte qu’il était sous l’emprise d’un inconnu. Il a réussi à tromper la vigilance de son kidnappeur pour se réfugier dans une mosquée à Bébédjia, une ville située à près de 100 km de Moundou.



C’est là qu’une personne de bonne volonté va lui prêter son téléphone pour appeler son père qui va partir aussitôt à sa recherche. Entre temps, le kidnappeur a pris la fuite et reste jusque-là introuvable.