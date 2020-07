Tchad : à Moundou, un retard sur les travaux de réparation des lampadaires à énergie solaire

Dahirou Kiari reconnait que plusieurs panneaux ne marchent pas du fait que le contrat ne couvre pas la globalité des poteaux voltaïques.



Le secrétaire général da la Mairie de Moundou Mbairam Alladoum rassure d’abord la population et lui demande ensuite d’être patiente quant à la réalisation des travaux de réparation de ces poteaux voltaïques. Faute de moyens financiers, la mairie a décidé de réhabiliter 450 poteaux voltaïques en attendant d’autres possibilités, a-t-il conclu.



Les lampadaires à poteaux voltaïques sont installés depuis l’année 2016 dans plusieurs avenues de la ville de Moundou. Plus d’un millier de ces lampadaires ne fonctionnent pas correctement et même pas du tout pour la plupart. Le défi pour les autorités communales est d’arriver à les réhabiliter afin que Moundou redevienne la ville lumière selon leur slogan.