Tchad : à Moundou, une aide alimentaire de près de 10 millions Fcfa réceptionnée

Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, a réceptionné vendredi à Moundou, un important don de produits alimentaires destiné aux populations démunies. Il a été offert par la Fondation Grand Coeur (FGC).



Le donc est composé de 200 sacs de riz de 25 kg, 800 sacs de sucre de 5 kg, 800 bidons de 5 litres d'huile, 1600 paquets de macaroni et 30 cartons de savon.



Le point focal de la FGC à Moundou, Abakar Betel, a expliqué que le don permettra aux couches vulnérables de subsister. "Le Logone Occidental, à l'instar des autres provinces du Tchad, a bénéficié de la philanthropie (...) Aujourd'hui, notre pays est frappé par une crise. Elle cloue carrément tout ce qui est économie et mouvement de notre pays", a-t-il dit.



Le gouverneur Dago Yacoub a estimé que "ces dons sont arrivés à juste titre, au moment de la douloureuse circonstance de la terrible maladie de coronavirus dont notre pays est aussi victime."



Il a adressé ses remerciements et ses chaleureuses félicitations pour cet intérêt à l'égard des couches vulnérables.



Le don est évalué à un montant de près de 10 millions de Francs CFA.