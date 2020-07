Tchad : à Moundou, une cérémonie en l’honneur du gouverneur sortant Dago Yacoub

L’association Groupe des jeunes cadres ressortissants du Logone Occidental a organisé vendredi après-midi à Moundou, dans le jardin du gouvernorat, une cérémonie de remise d'attestations de reconnaissance au gouverneur sortant Dago Yacoub.



Après un an et quelques mois passés à la tête de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub quitte le Logone Occidental pour la province du Guéra, où il est nommé par décret n° 1525 du 9 juillet 2020.



Pour exprimer leur reconnaissance à Dago Yacoub pour ses œuvres en faveur de la province du Logone Occidental, les jeunes de l’association Groupe des jeunes cadres ressortissants du Logone Occidental a organisé une cérémonie en son honneur.



Le président d’honneur de l'association, remettant une attestation au gouverneur sortant, lui a, au nom de la jeunesse du Logone Occidental, demandé de faire de même dans la province du Guéra où il doit servir.



Les artistes du Logone Occidental par la voix d’un des leurs, ont exprimé leurs remerciements à Dago Yacoub : « Vous êtes un artiste particulier et nous n’oublierons jamais vos œuvres en notre faveur ».



Le gouverneur sortant Dago Yacoub s’est dit très ému de ce geste qui, dit-t-il, lui va droit au cœur. « Je me sens comme un natif du Logone Occidental et je remercie tous ceux qui m’ont accompagné dans ma mission durant mon séjour à la tête du Logone Occidental ».



Ce sont l’association Groupe des jeunes cadres ressortissants du Logone Occidental, le Collectif des artistes du Logone Occidental et l’association pour la promotion de la paix et la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs qui ont décerné des attestations de reconnaissance à Dago Yacoub.