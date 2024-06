Tchad : à Moussoro, les préparatifs pour le baccalauréat session de juin 2024 vont bon train

Un tour a été effectué au lycée de l'Unité de Moussoro, ce 20 juin 2024, pour voir les préparations des élèves en classe de Terminale à l'approche du baccalauréat session de juin 2024.



À quatre jours du baccalauréat, les élèves sont activés et animés par un esprit des heureux gagnants.



Chacun, dans un coin calme du lycée pour étudier ses leçons et les dernières lignes droites, avant l'examen. Interrogés sur le baccalauréat, quelques élèves de la ville de Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel, se disent prêts même si l'examen va se dérouler demain matin.



Youssouf Mahamat Adoum, élève en classe de Terminale souligne que les cours se sont bien déroulés, et il les a assimilés. Il a confiance en soi pour affronter l'examen.



Fatimé, élève en classe de Terminale, s'est dit prête également : « je suis prête pour la composition car j'étudie jour et nuit, malgré les travaux ménagers de la maison. » Le proviseur du lycée de l'Unité de Moussoro, également interrogé, s'est dit confiant du travail abattu par les enseignants, malgré les difficultés et perturbations des cours à un certain moment de l'année.



Il exhorte les élèves de Terminale par ces conseils : « il faut se donner confiance en étudiant les cours dispensés. Il ne faut pas avoir peur, c'est juste une évaluation comme les devoirs en classe. »