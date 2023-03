Tchad : à N'Djamena, 2300 tonnes de céréales et 200 tonnes d'huile distribuées aux vulnérables

Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale a officiellement lancé la campagne de distribution des kits alimentaires destinés aux couches vulnérables dans les 10 arrondissements de la ville de Ndjamena, le jeudi 16 mars 2023.



La cérémonie s'est tenue au centre social de Farcha, dans le 1er arrondissement.



Cette opération de grande envergure vise à répondre à la situation de détresse sociale, morale et physiologique, ainsi qu'à l'insécurité alimentaire que vivent certains compatriotes tchadiens.



Au total, 2300 tonnes de céréales, toutes espèces confondues, et 200 tonnes d'huile, seront distribuées dans les 10 arrondissements de la ville.