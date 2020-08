Tchad : à N'Djamena, des fans rendent hommage à Dj Arafat, un an après sa mort

Des fans de l'artiste ivoirien Dj Arafat se sont réunis ce mercredi à N'Djamena dans les rues, bars et restaurants pour fêter, commémorer et lui rendre hommage, un an après sa mort tragique.



Dans le 7ème arrondissement de la capitale, plusieurs jeunes, tous habillés de noir, portent des tee-shirt à l'effigie de l'artiste. D'autres fans font vrombir le moteur de leur moto en signe d'hommage.



À proximité d'un restaurant, des jeunes de "l'armée Tchado-Star" sont en famille pour fêter l'an 1 de la mort de leur "Daïshi", un surnom de l'artiste.



"C'est un artiste qui nous a beaucoup marqué. Cette année, on a décidé de commémorer la journée pour dire qu'il est toujours avec nous. Chinois à vie", déclare un jeune fan, sous une salve de gimmick en l'honneur de Dj Arafat.



Le 11 octobre 2014, Dj Arafat a animé un concert à N'Djamena devant plusieurs dizaine de milliers de personnes.