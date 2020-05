Tchad : à N'Djamena, des kits d'hygiène remis à deux arrondissements

La coordination nationale de l'Action humanitaire et le développement Durable (ACHDR), une ONG de droit tchadien, en partenariat avec l’ONG Oxfam, a lancé jeudi une « action contre la Covid-19 ». Les deux ONG ont remis des dons de kits d'hygiène dans deux arrondissements de la ville de N’Djamena (7ème et 9ème arrondissements).



Le don est composé de 300 kits dont 50 avec un dispositif métallique, et 250 autres kits dont 125 pour les ménages les plus vulnérables. Ils ont été sélectionnés sur la base d'un processus participatif.



Selon le coordinateur, Idriss Abdelkarim Foudoussia, cette contribution vise à renforcer les efforts quotidiens de lutte contre la Covid-19. Il a estimé que la hausse des cas de Covid-19 est la preuve que la catastrophe annoncée n'est pas loin du Tchad.