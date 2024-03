Tchad : à N'Djamena, embouteillages monstres lors de la rupture du jeûne

Lors de la rupture du jeûne, les embouteillages à N'Djamena, sont un problème récurrent dans la capitale tchadienne, pendant le mois de Ramadan.



À ce moment crucial appelé "Iftar", où les musulmans se rendent dans les mosquées pour prier et partager un repas en famille, ou entre amis, l'afflux massif de personnes crée souvent des encombrements majeurs dans les rues, et sur le boulevard de N'Djamena.



Les routes sont souvent encombrées de voitures, de motos et de piétons se rendant dans des mosquées ou des maisons, pour célébrer l'Iftar, ce qui rend la circulation presque immobile, et entraîne d'importants retards et frustrations pour les conducteurs et les passagers. La concentration élevée de personnes se déplaçant au même moment, entraîne une demande accrue de transport, ce qui entraîne naturellement une congestion des routes.



De plus, certaines infrastructures routières à N'Djamena peuvent être insuffisantes, pour faire face à un afflux soudain de véhicules, ce qui aggrave encore les problèmes de circulation. Il est important de noter que les embouteillages ne se limitent pas aux heures de la rupture du jeûne.



Les heures précédant l'Iftar, lorsque les gens se dépêchent pour rentrer chez eux, pour se préparer, et les heures suivant l'Iftar, lorsque les gens se rendent chez des proches pour partager un repas, sont également propices aux embouteillages. Les autorités de N'Djamena sont conscientes de cette situation et tentent de prendre des mesures pour atténuer les embouteillages.



Cela inclut des efforts visant à améliorer les infrastructures routières, à réguler la circulation et à sensibiliser les conducteurs à l'importance de respecter le code de la route. Cependant, étant donné la densité de la population et les contraintes géographiques de la ville, résoudre complètement le problème des embouteillages, reste un défi majeur.