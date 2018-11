Tchad : à N'Djamena, l'unité nutritionnelle thérapeutique s'active face à la malnutrition

La Première Dame Hinda Déby nouvelle ambassadrice de l’ONUSIDA, a visité cet après-midi, en compagnie de Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’institution onusienne, l’Unité nutritionnelle thérapeutique de prise en charge des enfants malnutris à l’hôpital de la Mère et de l’Enfant. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, le directeur de l’hôpital de la Mère et de l’enfant, Dr Saleh Abdelsalam et le personnel de l’hôpital étaient également présents.



Une prise en charge des enfants de 0 à 2 ans



Créée en octobre 2016, l’Unité nutritionnelle thérapeutique prend en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë, sévère et chronique dont l’âge varie de 0 à 2 ans. Cette prise en charge est couplée au dépistage du VIH-SIDA. L’unité nutritionnelle thérapeutique est dotée de 30 lits et 20 personnels dont 13 pris en charge par l’UNICEF travaillent pour permettre à ces enfants, souvent des parents démunis de retrouver la santé et la force nécessaire.



Après avoir visité lit par lit les pris en charge, Michel Sidibé s’est dit touché par le travail fait par les agents de la santé dans l’Unité nutritionnelle thérapeutique. « Je sais ce que veut dire la malnutrition sévère, chronique. Le fait d’avoir un service intégré pas seulement en matière de nutrition mais pour la prise en charge de ces enfants du point de vue de la santé, et qui fait aussi le dépistage pour savoir si ces enfants sont positifs, c’est quelque chose d’important. Je suis fier d’être là », a indiqué Michel Sidibé.



La Première Dame a invité les familles à envoyer leurs enfants dans ce centre pour leur prise en charge. « Ce centre est ouvert à tous les enfants du Tchad qui souffrent de malnutrition », a-t-elle insisté.