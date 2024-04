TCHAD Tchad : à N'Djamena, la France finance un projet de 984 millions de FCFA pour répondre aux inondations

Par Info Alwihda - 18 Avril 2024



Ce projet comprend la réalisation d'un plan communal de sauvegarde, permettant de répondre aux catastrophes en mobilisant tous les acteurs de la mairie impliqués dans la gestion des inondations.

La capitale tchadienne est particulièrement exposée aux risques d'inondation, tous ses habitants ont en mémoire la situation dramatique de la saison 2022.



C'est pour prévenir et gérer ces risques d'inondations qu'à travers son Agence française de développement, la France finance un projet d'appui à la ville de N'Djamena. Ce projet consiste principalement à mettre en place un service municipal dédié aux inondations.



Le projet comprend aussi la formation d'associations locales et l'équipement de ces dernières, permettant la réalisation avec la population de petits aménagements de lutte contre les inondations. Selon le communiqué rendu public par l’ambassade France au Tchad, le pays du président Macron va financer ce programme à hauteur de 984 millions de FCFA.



Il sera mis en œuvre sur deux ans par la Croix Rouge française, en partenariat avec la Croix Rouge tchadienne, au bénéfice de la mairie de N'Djamena, de la mairie du 9e arrondissement, ainsi que des associations, sans oublier la population locale.



Le projet a ainsi été lancé le 17 avril 2024 par le représentant de l'ambassadeur de France, les autorités municipales, les représentants de la Croix Rouge et des associations. La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la Croix Rouge Française, dont l'expérience dans la gestion des risques et catastrophes et de la santé est reconnue mondialement, qui s'appuiera sur la Croix Rouge Tchadienne pour la mise en œuvre du projet.



En effet, le projet de gestion des risques de catastrophes à N'Djamena a pour objectif général d'améliorer la gestion des risques d'inondations et de renforcer à la fois les infrastructures et les populations des quartiers face aux risques d'inondations.



Il repose essentiellement sur la création d'un service municipal de gestion des risques d'inondation (SGRI) au sein de la direction de la protection civile de la mairie, capable d'activer une cellule de crise, et ce dès qu'un risque d'inondation est détecté. Le projet comprend la réalisation d'un plan communal de sauvegarde, permettant de répondre aux catastrophes en mobilisant tous les acteurs de la mairie impliqués dans la gestion des inondations.



Ce projet ambitieux prévoit également une composante formation au bénéfice de membres de 10 associations locales et de 4 équipes d'intervention communautaires. Ils seront formés à la préparation de plans communautaires de réduction des risques d'inondation, puis les réaliseront et les mettront en œuvre à l'échelle des quartiers avec l'appui des populations. Tous les équipements leur permettant d'intervenir leur seront également fournis.



Enfin, seront formés et entièrement équipés 50 volontaires de la Croix Rouge tchadienne, qui est très mobilisée dans la gestion des crises et des inondations, présente dans les 10 arrondissements de la capitale, et qui joue un rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics en cas de crise.



Ainsi, ce sont plus de 80 000 habitants de la capitale, prioritairement dans les quartiers sud fortement exposés (Walia, 9ème arrondissement), qui seront mieux protégés contre les risques d'inondations.





