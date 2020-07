Tchad : à N'Djamena, la jeunesse active s'illustre par des actions citoyennes

La coordination de la jeunesse active du 2ème arrondissement (CJAC) a remis samedi un don de plus de 200 cache-nez à la commune de la ville de N'Djamena.



Le coordinateur de la jeunesse active de la commune du 2ème arrondissement, Ahmat Boulama Achamane, a justifié ce don aux agents de la commune du 2ème arrondissement par le fait qu'ils sont omniprésents sur le terrain pour superviser les opérations d'hygiène et d'assainissement.



Il a expliqué que des cache-nez seront remis à la police municipale et à la gendarmerie, sachant qu'ils sont déployés pour assurer la paix et la cohésion sociale.



Assadick Djidda Mahamat, maire 1er adjoint de la commune du 2ème arrondissement, s'est félicité du geste de cette jeunesse active qui est présente depuis plus d'une année aux côtés de la commune.



"C'est une jeunesse vraiment dynamique. Nous sommes contents de continuer à travailler avec eux", a-t-il dit.