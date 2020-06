Tchad : à N'Djamena, le CAMOJET se met au service de la lutte contre la Covid-19

Le Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET) a lancé mardi une campagne de sensibilisation et de distribution de masques et savons liquide, dans le 6ème arrondissement de N'Djamena.



Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts de lutte contre la Covid-19. Elle va se poursuivre dans les autres communes voire provinces touchées.