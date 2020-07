Tchad : à N'Djamena, le Rotary club au devant de la lutte contre le coronavirus

Le club Rotary club de la ville de N'Djamena est engagé pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Une cérémonie de remise de kits a eu lieu jeudi à l'hôpital Union, dans le 7ème arrondissement de la capitale, en présence de la directrice de district.



Le don est composé de kits de protection et de dispositifs de lavage de main d'une valeur de 1,3 million Fcfa.



Le président du Rotary club de N'Djamena, Abaye Laoua, a souligné que la pandémie de la COVID-19 n'a épargné aucun pays. "Elle nous a enseigne l'humilité. On dit souvent que les maladies ne connaissent pas de frontières."



Il a rappelé qu'il importe d'insister sur le respect des mesures barrières, à savoir le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique, le maintien d'une distance d'au moins un mètre entre interlocuteurs et le port obligatoire de masque.



"Les Rotariens font place à l'action. Ils sont motivés par le désir de creer des opportunités, de renforcer la collectivité et de trouver des solutions aux problèmes les plus pressants. C'est pourquoi, aujourd'hui, les trois Rotary clubs du Tchad ont décidé d'apporter leur soutien à leurs communautés, à ceux et celles qui sont au devant de cette pandémie, exposés comme jamais. Les agents de santé représentent environ 10 % de tous les cas dans le monde", a indiqué Abaye Laoua.



"Les besoins des populations sont énormes et chaque don pourra sauver des vies", a-t-il ajouté.



La directrice de district, Dr. Samira Youssouf Khayal, a adressé ses remerciements au Rotary club pour ce geste.