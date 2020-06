Tchad : à N'Djamena, le centre de santé d'Amtoukoui reçoit un appui

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la dynamique citoyenne No Limit a remis des dons au centre de santé "Ordre Souverain de Malte" du quartier Amtoukoui, à N'Djamena.



Ce don vise à aider l'hôpital à assurer une couverture médicale confortable pour ses patients. Il est composé de 130 bidons de liquide hydroalcoolique, 400 masques et 40 visières.



En remettant le don, l'ambassadeur No Limit, Mahamat Dabary a indiqué qu'il est constitué de plusieurs matériels médicaux qui permettront à cet hôpital de prendre soin de ses malades en cette période de Covid-19.



Selon l'ambassadeur No Limit, Hissein Adamou Camara, l'organisation œuvre toujours pour le bien-être de la population en général et celui des personnes démunies ou vulnérables en particulier.