Tchad : à N'Djamena, le concert ‘’Slam 4 Awin’’ fait honneur à la femme

Mieux vaut tard que jamais. En marge de la Semaine nationale de la femme (SENAFET) et de la Journée internationale de la femme (JIF), les filles du collectif Tchad Slam ont rendu un vibrant hommage à la femme dans la soirée de ce samedi 14 mars.



Le concert de restitution des ateliers de formation sur les techniques d’écriture du slam et du chalenge ‘’Slam for Awin’’ dans les lycées da la capitale (Lycée Collège Saint Etienne et Lycée Féminin) ont bien eu lieu comme prévu dans la maison du quartier de chagoua au 7ème arrondissement.



Pour la présidente du comité d’organisation Graciass, c’est une occasion de « célébrer la femme dans toute sa splendeur et mener une lutte aux cotés de celles qui traversent des moments difficiles » mais aussi de « vulgariser le slam sur le territoire tchadien », encore quasiment vierge de cet art.



Des mots tranchants, profonds, touchants et parfois vexants ont définis ce concert. Tour à tour, les artistes ont brisé le silence des violences basées sur le genre, de l’égalité entre homme et femme, aussi de la ménagère qui se lève à l’aube et brave l’obscurité ; Bref la femme placée au centre des textes ou du moins des discussions.