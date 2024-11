Tchad : à N’Djamena, le maire du 9ème arrondissement honoré pour ses efforts contre les inondations

Ce jeudi 21 novembre 2024, l'association culturelle Baladia, conduite par son président Sadick Guerdi Siboro, a décerné une attestation de reconnaissance au maire du 9ème arrondissement, Mahamat Kerima Saleh, pour son engagement actif auprès de la population de cette circonscription dans la lutte contre les inondations.



L'association a salué le leadership du maire, ses efforts constants sur le terrain qui ont abouti à la mise en place d'une équipe de veille et l'organisation communautaire ayant joué un rôle déterminant pour contrer les inondations dans la commune du 9ème arrondissement, et renforcer la résilience face aux inondations de cette année.



Le maire de la commune du 9ème arrondissement, Mahamat Kerima Saleh, honoré par cette marque de considération à son égard, s’est réjoui par cette distinction qui selon lui est la première à son égard, depuis qu'il est à la tête de la commune du 9ème arrondissement.



Il a indiqué que les efforts consentis dans la lutte contre les inondations dans sa circonscription ne sont pas seulement l'œuvre de la commune à elle seule, mais ont également été rendus possible grâce au concours des jeunes, femmes et vieux du 9ème arrondissement.



Enfin, il a profité de l'occasion pour lancer un appel à toutes les associations à conjuguer les efforts et œuvrer dans cette lutte contre les inondations.