Tchad : à N'Djamena, les autorités somment des entreprises de redémarrer des chantiers

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la république, Kalzeubé Payimi Deubet, a fait une descente mercredi sur les chantiers de réhabilitation de la Cathédrale Notre Dame de la Paix de N’Djamena et de construction du siège du ministère des Affaires étrangères.



En présence d'une mission de contrôle, le ministre d'État a constaté les retards dans l'achèvement des travaux.



Selon la Présidence, "l’arrêt de travaux de construction de certaines infrastructures ne convainc pas le Maréchal du Tchad. Le chef de l’État tient absolument à la reprise des chantiers et à la livraison dans le délai de ces infrastructures vu que l’État s’est acquitté en grande partie de ses obligations contractuelles."



À la cathédrale, après avoir écouté la mission de contrôle sur l’état des lieux, le mobile de l’arrêt des travaux, le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet a fait part des exigences pour la réception de l'édifice en avril 2021.



Le siège du ministère des Affaires étrangères est un bâtiment composé de deux tours de sept étages. Elles seront équipées pour pouvoir accueillir des grandes conférences.



Les travaux sont exécutés à 78%, selon la mission de contrôle.



Kalzeube Payimi Deubet a ordonné l’accélération des travaux pour la réception du bâtiment au plus tard en avril 2021. La mission de contrôle s'est engagée à tout faire pour livrer le bâtiment dans le meilleur délai.