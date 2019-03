Tchad : à N'Djamena, les élus et cadres municipaux formés en management

Une formation des élus locaux et cadres municipaux en management municipal s'est tenue ce vendredi 29 mars dans les locaux de la commune du 1er arrondissement.



La formation, initiée par la commune, vise à permettre aux bénéficiaires de s'imprégner de connaissances sur les techniques d'organisation et les différents modes de gestion, notamment en matière de gestion financière, pour renforcer le fonctionnement administratif. Elle intervient près d'un mois après l'adoption de l'exercice 2019 de la commune.



"Cette initiative consiste à renforcer les capacités et améliorer les compétences individuelles et collectives des élus locaux et des agents municipaux", selon Moussa Sami Djidda, maire 1er adjoint de la Commune du 1er arrondissement.



D'après lui, "la commune a initié cette formation pour moderniser la gouvernance de l'administration en renforçant ses capacités opérationnelles".



​Plusieurs dizaines de cadres et élus locaux ont pris part à la formation qui s'est déroulée sous la forme d'un atelier avec des vidéo-projections, des explications détaillées et des conseils.



La commune du 1er arrondissement a placé le renforcement de la bonne gouvernance au centre de ses défis.