Tchad : à N'Djamena, plus de 26.000 foyers du 8e arrondissement vont bénéficier d'un appui

Dans son discours de lancement, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a affirmé que "l'aide aux personnes vulnérables est le premier objectif du gouvernement tchadien". Il a expliqué que la politique sociale du chef de l'État a permis de mettre en place des structures de base adéquates pour atteindre les objectifs du Plan national de développement (PND), malgré que la pandémie de Covid-19 et les inondations sont devenues un obstacle majeur.



Selon le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Issa Douragne, le gouvernement a débloqué cinq milliards Fcfa afin de permettre à l'ONASA de renforcer ses stocks. Le Tchad bénéficie également d'un grand appui de ses partenaires pour répondre au défi alimentaire en cette période de crise.