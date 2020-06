Tchad : à N'Djamena, réouverture des mosquées pour la prière du vendredi

À N'Djamena, les musulmans ont pris part ce vendredi à la prière dans les mosquées, au lendemain de l'entrée en vigueur de la réouverture partielle des lieux de culte.



À la mosquée Malick Ben Anass, dans le 8ème arrondissement de la capitale, l'association Al Safa s'est portée volontaire pour encadrer la prière avec la distribution de cache-nez et de gel hydroalcoolique.



Dans son sermon, l'imam Yahya Ben Ibrahim Khalil, moufti de la mosquée Malick Ben Anass, s'est dit très heureux de l'ouverture de la maison de Dieu. "Nous sentons une grande satisfaction et joie. Nous revenons dans la maison de Dieu pour l'implorer et lui demander le pardon, pour éloigner cette maladie de notre communauté et de l'humanité entière", a déclaré l'Imam.



Il a assuré que tous les moyens sont utilisés pour faire respecter les mesures barrières contre la Covid-19. L'Imam a invité tous les fidèles musulmans à respecter à la lettre les consignes.



Le président de l'association Al Safa pour le développement et l’action humanitaire, Abdraman Nahar Souguidi, a indiqué qu'il est prévu de distribuer 10.000 cache-nez et gels hydroalcooliques pour faciliter le respect des mesures barrières.