Tchad : à N'Djamena, une adolescente sauvée d'une agression après avoir refusé des avances

Les habitants du quartier N'Djari Boulama-Tom, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, ont été réveillés par les cris d'une jeune fille et d'un jeune homme, aux environs de 23 heures, dans la nuit du mardi 17 septembre 2024. M.P., un porteur d'eau âgé de 35 ans, a blessé une jeune fille nommée N., âgée de 15 ans, avec une arme blanche communément appelée "55".



La raison de cette agression serait que la jeune fille a refusé de céder à ses avances. En entendant les cris de la jeune fille en arabe local, "waaïh, waaïh, ma nidora, khalinu ke (« Je ne veux pas, laisse-moi », Ndlr), les habitants sont intervenus. Grâce à l'intervention des jeunes du quartier, la fille a été sauvée de l'agression sexuelle sachant que l’auteur des faits a tenté de déshabiller la jeune fille.



L’auteur présumé, M.P., était tombé amoureux d'elle depuis environ une semaine. Il avait même acheté un téléphone portable neuf de marque Itel, d'une valeur de 30 000 FCFA, dans le but de la séduire.



Cependant, lorsque M.P. a décidé de la harceler, et la jeune fille ne lui a pas donné l'occasion de s'approcher d'elle. N., qui s’occupe de l'enfant d'un voisin, a avoué :

« Je suis tombée amoureuse de son petit frère, qui travaille dans un pressing. M.P., le grand frère de mon fiancé, m'a demandé de céder à ses avances, mais j'ai refusé immédiatement, car c'est un homme bien plus âgé que moi. (...) J'ai crié fort plus de six fois. Quelques minutes plus tard, les voisins sont intervenus. Un jour, j'étais allée chez mon fiancé à son travail, et M.P. m'avait demandé de l'épouser. Pourtant, j'étais déjà fiancée à son petit frère. Il est devenu mon ennemi et très jaloux de notre relation. Quand j’ai refusé d'être sa future épouse, il m'a demandé de me séparer de son frère sous 24 heures. J'ai trahi mon futur mari et j'ai également arnaqué son grand frère. Voilà, je suis tombée entre les mains d'un criminel, avec des blessures et des tortures partout. »