Tchad : à Ndjamena, l'attente des populations est plus grande que les actions d’éclat

« On ne garde pas un entraîneur qui enchaîne les défaites », dit un jargon sportif. Après plusieurs années en rotation à la tête de la ville Ndjamena, Ali Haroun ne semble pas être « l'entraineur » avec une vision gagnante, pour répondre aux attentes des « supporteurs ».



Même si les conseillers municipaux ont jugé satisfaisant le bilan du maire, c'est de la poudre aux yeux pour la population. Sans dire que la pluie, source d'inondations, est une catastrophe naturelle. Il faut être assez « bête » pour croire qu'un travail sérieux est fait pour contrecarrer l'inondation dans certaines communes.



Au regard de ces bassins de rétention des eaux pluviales, c'est facile d'apprendre que le maire et ses collaborateurs ignorent leur rôle. Aujourd'hui, par manque de canaux d'évacuation des eaux, les chaussées des avenues de la capitale sont en voie de dégradation aiguë, telle que l’avenue Charles De Gaulle, celle du 10 octobre pour ne citer que celles-là.



Le maire continue de baptiser les rues, sans évoquer l'insalubrité de la capitale. Il faut rappeler aux conseillers municipaux que la mission de la mairie est de répondre aux besoins de sa population.



Les attributions assignées à la mairie sont : l'état-civil, l'urbanisme et logement, la voirie et transport, les marchés, les écoles, les activités culturelles, la santé, l'aide sociale, le plan local d'urbanisme, la réparation du sol en zone constructible, l'éclairage de la ville, la distribution de l'eau potable, etc. En faisant le bilan de toutes les missions citées, on constate que c'est un échec.



Malheureusement, les conseillers ont jugé satisfaisant le bilan du maire, au détriment des lamentations de la population. La principale raison est que l'image de la capitale ressemble à ceux qui la dirigent. Le maire Ali Haroun doit savoir que l'attente de la population est plus grande que des tapages médiatiques.