Tchad : à Ndjamena, vers la réduction du prix du pain

Depuis quelques semaines, plusieurs unités de production du pain ont réduit le prix à la 75 FCFA, au lieu de 80 FCFA.



Cette réduction intervient pour la troisième fois, après le conflit ukrainien qui a conduit à une augmentation du prix de la farine, partout en Afrique.



Malheureusement, la nouvelle tarification ne fait pas l’unanimité, certaines unités ayant gardé le prix d'avant, entre 80 et 85 FCFA.



Toutefois, un pain se vend à 125 FCFA dans les boutiques du quartier et 150 FCFA dans les restaurants. Cela étant, la qualité et le poids du pain restent toujours à désirer.