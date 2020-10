Tchad : à Ngorkosso, la CENI reçoit un appui en véhicules et groupes électrogènes

Profitant de la journée de la femme rurale dont les manifestations ont démarré le 13 octobre à Bénoye, Mbaïram Alladoum a sensibilisé les femmes sur les bienfaits du recensement. Selon lui, se faire enrôler est un droit et un acte civique.



Il fait savoir que seule la carte permettra à chacun de voter le candidat de son choix afin de participer au développement de son pays. Après la sensibilisation, Mbaïram Alladoum et son équipe se sont rendus dans quelques sites d'enrôlement pour constater le déroulement des activités, l'engouement des populations à se faire enrôler et surtout s'acquérir des difficultés des agents enrôleurs sur le terrain.