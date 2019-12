Tchad : à Oum Hadjer, les jeunes incités à entreprendre face au chômage.

La coordination des organisations de la société civile pour le développement du Batha Est (COSOCIDBE) a organisé dimanche matin dans la grande salle de la commune d’Oum Hadjer, une formation qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité des organisations de la société civile du département du Batha Est.



Le coordinateur Rahama Ibrahim Rahama a donné des indications sur les possibilités de financement des projets par l'Etat, notamment par le ministère en charge de la promotion de la jeunesse.



80 participants issus des groupements et d'associations bénéficient de cette formation.



"En tant que formateur, je lance un message fort aux jeunes de la région et ceux d'ailleurs pour entreprendre. Il faut avoir des formations de ce genre. Nous sommes mobilisés aujourd'hui pour former les participants et rendre le développement de la jeunesse accessible", a affirmé le coordinateur Rahama Ibrahim Rahama.



Il a appelé les institutions de bonne volonté à venir au secours de la jeunesse tchadienne, notamment celle du Batha Est. "Nous vous invitons à venir épauler ces associations pour qu'elles atteignent leurs objectifs", a-t-il dit.