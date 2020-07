Tchad : à Pala, lancement de la distribution des vivres aux ménages

Selon lui, "le Maréchal Idriss Deby Itno a mis à la disposition du Mayo Kebbi Ouest 4000 sacs de riz de 50 Kg et 2200 sacs de maïs de 80 Kg. La répartition est faite dans les cinq départements de la province et la ville de Pala est prise à part entière."



Adoum Forteye Amadou reconnaît que le nombre des démunis dépasse l'offre actuelle des vivres mais espère que l'essentiel sera fait avec le stock disponible pour le moment. Il demande aux personnes n'ayant pas encore la chance de bénéficier de ce don, "de prendre leur mal en patience car le Maréchal Deby connait le nombre de sa population et a une pensée particulière aux démunis."



Ce travail de distribution des vivres est confié à la cellule provinciale d'assistance aux démunis de la province de Mayo Kebbi Ouest. Chaque bénéficiaire reçoit entre un sac de maïs ou de riz.