Tchad : à Sarh, des jeunes du quartier Kassaï œuvrent pour la propreté de la ville

Équipés de pelles, de balais, et de brouettes, ces jeunes dévoués ont entrepris cette action de nettoyage. Les passants n'ont pas manqué d'exprimer leur soutien et d'applaudir le courage de cette association, qui depuis longtemps, s'engage à nettoyer les principales artères de Sarh. Certains ont regretté le comportement de certains habitants de Sarh qui ont négligé l'initiative lancée par l'ancien gouverneur, Ousman Brahim Djouma, consistant à organiser une opération de propreté le dernier samedi de chaque mois. Cette initiative visait à rendre la ville de Sarh propre et agréable à vivre, tout en favorisant la cohésion entre les habitants du Moyen-Chari.



Kemndigbaye Manassé Junior, responsable de la culture au sein de l'association "Le Repère", a souligné que la propreté est l'un des objectifs de leur association.



Il est à noter qu'après le départ de l'ancien gouverneur, Ousman Brahim Djouma, qui avait lancé cette campagne de propreté en septembre 2023, il n'y a plus eu de mobilisation. Les principales artères, marchés et quartiers de Sarh sont désormais plongés dans l'insalubrité totale. La question se pose de savoir si les habitants de Sarh veulent que cette initiative perdure, alors que le chemin avait déjà été tracé par l'ancien gouverneur. Les habitants de Sarh doivent prendre conscience de la situation, se retrousser les manches et s'engager sérieusement dans ce travail essentiel.