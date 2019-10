Tchad : à Walia, l’inondation sème la désolation

La population de Walia Ngoumna dans le 9ème arrondissement de N'Djamena a été surprise par les eaux du fleuve Chari avant-matin aux environs de 4 heures.



Les commerçants ont vu leurs boutiques et magasins complètement envahis par les eaux.



Selon le maire de ladite commune, Kerima, joint au téléphone, c'est une situation malheureuse qui est arrivée suite à un mauvaise usage de la digue par les habitants environnants.



Le maire indique que ces derniers ont coupé la digue qui permet de drainer les eaux de pluie jusqu’au fleuve. « Malheureusement, ils n'ont bien refermé. Et cela a permis aux eaux du fleuve chari de revenir en plein marché. »



Le dégât a été stoppé grâce aux ouvriers de la société chinoise CGCOC qui travaillent sur le chantier de construction du pont.



Pour les commerçants qui ont perdu toutes leurs marchandises, c'est une grande désolation. Ils lancent un vibrant appel aux hautes autorités et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide.